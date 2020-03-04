Netflix пригласил Антонио Бандераса на съемки фильма Uncharted

2020-03-04, Автор - Ramil; Продукт - Netflix; [82]
Режиссером фильма станет Рубен Флейшер. Компания Netflix пригласила звезду Тома Холланда, который сыграет Натана Дрейка. Том Холланд оставил положительные комментария на прочитанный сценарий. Также был приглашен Марк Уолберг - он сыграет Виктора Салливана.

Недавно компания Netflix пригласила еще и Антони Бандераса, роль звезды в картине не упоминается, но скорее всего это будет злодей. Сьемки фильма начнуться через четыре недели.

По словам компании, фильм Uncharted запланирован на 5 марта 2021 год.

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