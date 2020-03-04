Netflix пригласил Антонио Бандераса на съемки фильма Uncharted

Режиссером фильма станет Рубен Флейшер. Компания Netflix пригласила звезду Тома Холланда, который сыграет Натана Дрейка. Том Холланд оставил положительные комментария на прочитанный сценарий. Также был приглашен Марк Уолберг - он сыграет Виктора Салливана.

Недавно компания Netflix пригласила еще и Антони Бандераса, роль звезды в картине не упоминается, но скорее всего это будет злодей. Сьемки фильма начнуться через четыре недели.

По словам компании, фильм Uncharted запланирован на 5 марта 2021 год.