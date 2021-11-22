Netflix продлила сериал Arcane на второй сезон ещё до окончания первого

Платформа Netflix не заставила себя долго ждать, дав официальное разрешение на съёмки второго сезона популярного сериала Arcane. Сегодня инсайдер предоставил весьма убедительную информацию о том, что Netflix продлила сериал, основанный на League of Legends, на второй сезон — он уже сейчас находится в производстве, но точную дату релиза пока что никто не называет, так как третий акт первого сезона еще даже не показали. Впрочем, в этом решении нет ничего загадочного: шоу запустили достаточно успешно. Например, критики достаточно высоко оценили сюжетную линию, визуальный стиль, проработку персонажей и прочие интересные особенности, которые будут интересны.

Цифры также подтверждают успех свежего проекта — первый сезон Arcane набрал почти 34,2 миллиона часов просмотра за первую неделю в новом топ-10 чарте Netflix, что делает его вторым по популярности сериалом на любом языке после Narcos: Mexico (почти 50,3 миллиона часов). Столь высокая популярность проекта была весьма ожидаемой. И Netflix, и создатель «Лиги Легенд» Riot Games активно продвигали сериал — было множество рекламных кампаний, кроссоверы между проектами, множество завлекающих трейлеров. Так что теперь, видимо, аудитория увидит сразу несколько новых проектов в этом направлении — видеоигры пользуются повышенным спросом, а значит, сериалы или фильмы по таким играм тоже будут пользоваться спросом. И для многих издателей это действительно важный момент, так как нужно меньше тратиться на рекламу.