Netflix продлила сериал Arcane на второй сезон ещё до окончания первого

Цифры также подтверждают успех свежего проекта — первый сезон Arcane набрал почти 34,2 миллиона часов просмотра за первую неделю в новом топ-10 чарте Netflix, что делает его вторым по популярности сериалом на любом языке после Narcos: Mexico (почти 50,3 миллиона часов). Столь высокая популярность проекта была весьма ожидаемой. И Netflix, и создатель «Лиги Легенд» Riot Games активно продвигали сериал — было множество рекламных кампаний, кроссоверы между проектами, множество завлекающих трейлеров. Так что теперь, видимо, аудитория увидит сразу несколько новых проектов в этом направлении — видеоигры пользуются повышенным спросом, а значит, сериалы или фильмы по таким играм тоже будут пользоваться спросом. И для многих издателей это действительно важный момент, так как нужно меньше тратиться на рекламу.