Первая глава под названием "Осада" пролила свет на битву автоботов и десептиконов за судьбу Кибертрона, а также его ключевых игроков. Вторая глава продолжит эту историю. Earthrise возобновляется с того места, где остановилась Siege, когда планы Мегатрона относительно Allspark полностью разрушены. Трейлер немного расплывчатый, но он дразнит много новых угроз, включая потенциально новую фракцию под названием "Наемники".
Netflix выпустил трейлер Transformers: War for Cybertron Trilogy - Earthrise, второй главы в этом эпическом приквеле к оригинальной серии Transformers.