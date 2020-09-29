Netflix выпустил трейлер Transformers: War for Cybertron Trilogy - Earthrise, второй главы в этом эпическом приквеле к оригинальной серии Transformers.

Первая глава под названием "Осада" пролила свет на битву автоботов и десептиконов за судьбу Кибертрона, а также его ключевых игроков. Вторая глава продолжит эту историю.

Earthrise возобновляется с того места, где остановилась Siege, когда планы Мегатрона относительно Allspark полностью разрушены. Трейлер немного расплывчатый, но он дразнит много новых угроз, включая потенциально новую фракцию под названием "Наемники".