Netflix выпустит игру по популярному сериалу Игра в кальмара

Ранее в этом году Netflix официально объявил о своем плане выхода на игровой рынок, выпустив игры, основанные на популярных сериях сериалов. Теперь появилась информация о том, что еще одна популярная франшиза, Squid Game (она же — Игра в кальмара), может войти в игровой список платформы. В недавнем интервью The Hollywood Reporter вице-президент онлайн-платформы видеостриминга по азиатско-тихоокеанскому контенту Минён Ким рассказал о возможности превратить невероятно успешный сериал в видеоигру — на данный момент ведутся переговоры о начале второго сезона южнокорейского сериала. Высокопоставленный представитель Netflix подтвердил, что компания «изучает» такую ​​возможность. Новости о том, что сериал превращается в видеоигру, кажутся вполне логичными, поскольку шоу имело огромный успех во всем мире.

Кроме того, Минён Ким заявила, что платформа стремится повысить интерес зрителей к их контенту, добавив: «Мы изучаем множество различных областей — от игр, потребительских товаров и так далее, чтобы действительно понять, что мы можем предложить нашей аудитории». И можно уже сейчас смело заявить, что данная игра будет пользоваться спросом на рынке, так как на самом деле сериал очень легко адаптировать под игру, ведь основа сюжета в игре на выживание. Более того, игровые этапы вполне можно заменить на что-либо новое, чего не было в сериале, так как разработчики не ограничены в фантазии и вариантах развития событий. Будем надеяться на успех релиза.