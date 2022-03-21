Netflix выпустит мультсериал Tekken в конце этого года

В субботу Netflix объявила, что выпустит Tekken: Bloodline, анимационную адаптацию популярной серии файтингов Bandai Namco, в 2022 году.

В трейлере, опубликованном Netflix вместе с анонсом, мы знакомимся с главным героем Джином Казамой, который присоединился к франшизе в качестве игрового персонажа в Tekken 3 1996 года. В сериале Казама отправляется на поиски мести, когда его мать Джун падает перед тем, кого она называет демоном. Впоследствии Казама обращается за помощью к своему деду, Хейхати Мисиме. Если старик Мисима излучает зловещую атмосферу, то это потому, что он главный злодей франшизы Tekken. Путь Казамы в конечном итоге приводит его к турниру «Король Железного Кулака», где мы видим несколько знакомых лиц.
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