Ninebot Mecha Kit M1 теперь доступен за 209 долларов

Ninebot анонсировала свой новый продукт на китайском рынке - Ninebot Mecha Kit M1.

Он имеет компактный дизайн, что упрощает его транспортировку. Что касается элементов управления, то он оснащен рукояткой в ​​виде джойстика, которая позволяет пользователям быстро и легко перемещаться вперед, назад, влево и вправо.

Кроме того, им также можно легко управлять с помощью мобильного телефона через приложение. Он подключается к устройству с помощью Bluetooth, и после подключения пользователь может легко управлять несколькими функциями. Продукт поддерживает три различных типа скорости - Safety, Novice и Sport, каждый из которых поддерживает скорости 6 км/ч, 10 км/ч и 14 км/ч соответственно. Ninebot Mecha Kit M1 продается за 209 долларов США.
Комментарии и отзывы Ninebot Mecha Kit M1
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Ninebot Mecha Kit M1 теперь доступен за 209 долларов

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