Nintendo выпустила новый гаджет, но это не консоль

Вчера представители Nintendo официально заявили, что у компании есть совершенно новое устройство, но, к сожалению, речь идёт далеко не про новую игровую консоль, которую все так давно ждут. Вместо этого японская компания анонсировала будильник с управлением посредством движений под названием Alarmo, который выглядит достаточно забавно и обладает определёнными преимуществами. Например, устройство реагирует на ваши движения — его можно отключить или отложить с помощью жеста, так что даже вставать с кровати не придётся. При этом есть и плохие новости — стоимость устройства составит целых 100 долларов, а его выпуск запланирован лишь на начало 2025 года. За эти деньги, безусловно, можно купить примерно десять будильников, но они будут не от японского гиганта и у них не будет функции управления при помощи жестов.

Кроме того, помимо функции управления движением, важной особенностью устройства являются его звуковые эффекты, взятые из пяти популярных игр с платформы Switch — Breath of the Wild, Pikmin 4, Splatoon 3, Super Mario Odyssey и Ring Fit Adventure. Всего доступно 35 звуковых сцен, также можно подключить будильник к своей учётной записи Nintendo для получения дополнительных звуков из Animal Crossing: New Horizons и Mario Kart 8, которые будут доступны в виде бесплатных обновлений. Довольно интересная штука для преданных поклонников компании, но на деле за звуки и дизайн корпуса отдавать такие деньги — немного странно даже для Nintendo.
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