Ноутбуки на Ryzen 4000 задержатся

Эпидемия коронавируса довольно сильно ударила по рынку, вынудив некоторые компании перенести релиз своих новинок. Среди таких переносов стоит отметить и процессор Ryzen 4000, который AMD показала на выставке еще зимой, но, к сожалению, продукт в продажу попадет совсем не скоро. Производитель заявил, что из-за проблем с заводами партнеры не смогут вовремя выпустить ноутбуки на данном процессоре в продажу. В России релиз переносится тоже, нам обещают, что гаджеты отправятся в продажу лишь в июне, тогда как ранее была информация о том, что в маю уже ноутбуки на этой платформе поступят в продажу. Вероятно, проблемы действительно серьезные, если компания переносит релиз настолько. Однако платформа Ryzen 4000 стоит того, чтобы пользователь подождал.