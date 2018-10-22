Новая гарнитура гарнитура дополнительной реальности от Samsung

Samsung представит гарнитуру дополнительной реальности Odyssey.

Новая версия Samsung HMD Odyssey обещает принести реалистичные впечатления через платформу Windows Mixed Reality. Устройство будет оснащено двумя 3,5-дюймовыми дисплеями AMOLED с комбинированным разрешением 1440 x 1600 на глаз. Он поддерживает пространственный звук на 360 градусов, который имитирует 3D-звук и поставляется с предустановленными 6DOF-контроллерами, что обещает быструю настройку и более насыщенные впечатления. Приобрести гарнитуру можно будет в США начиная с сегодняшнего дня за 500 долларов.