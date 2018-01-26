Новая линейка микроволновых печей Candy COOK-inAPP

2018-01-26, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Candy COOK-inAPP; [87]
Candy Hoover Group представила новую линейку микроволновых печей Candy COOK-inAPP с обновленным дизайном, расширенным функционалом и совместимостью с приложением Candy simply-Fi. Первые четыре модели уже доступны в продаже в России с января 2018 года.
Первые модели линейки Candy COOK-inAPP отличаются компактной конструкцией и обновленным дизайном c большим удобным дисплеем. Они представлены четырьмя новинками: микроволновыми печами с грилем CMXG20DW, CMXG22DW объемом 20л и 22л соответственно, а также моделями с микроволновым нагревом CMXW22DS и CMXW22DW объемом 22л. Уже в ближайшем будущем российскому покупателю будут доступны и остальные модели линейки — печи с грилем и конвекционным нагревом объемом 25 и 30 литров в различных цветовых вариациях.

Микроволновые печи COOK-inAPP оснащены новой технологией распределения волн SORROUND, которая обеспечивает наиболее равномерное прогревание продуктов. Кроме того, автоменю печей дополнилось новыми режимами и их комбинациями — теперь пользователь может выбирать из 40 предустановленных режимов, среди которых предусмотрены такие новые комбинации, как «Детское меню» и «Здоровое питание». Благодаря совместимости с приложением Candy simply-Fi пользователю микроволновой печи Candy COOK-inAPP открываются широкие возможности взаимодействия с ней: домашнему «кулинару» доступны множество интересных советов по использованию микроволновой печи для приготовления пищи, рецепты приготовления десятков видов продуктов, а также около 70 быстрых SMART-рецептов от известного кулинарного блогера. Все печи оснащены удобной электронной панелью управления с большим дисплеем. Для экономии электроэнергии прибор можно перевести в режим ECO, при котором подсветка дисплея отключается. Также если необходимо отключить сигнал звукового оповещения, можно воспользоваться режимом Sound Off. А для семей с маленькими детьми эксперты Candy предусмотрели на дверцах микроволновых печей COOK-inAPP блокировку. Кроме того, во внутреннем пространстве печей отсутствуют швы, благодаря чему очищать прибор стало еще легче.
Основные технические характеристики:
  • Объем — 20 и 22л
  • Вес — 11, 11.8 и 12.5 кг
  • Мощность — от 700 до 800Вт (гриль 1000Вт)
  • Габариты продукта (Д*Ш*В, мм) — 440*357*259 или 461*365*290 (в зависимости от модели)
  • РРЦ — от 6190р до 7490р (в зависимости от модели)
  • Старт продаж — январь 2018.

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