Новая модель ирригатор J.XUAN

В комплект, помимо чехла для переноски, входят пять различных насадок с вращающимся основанием — не придется проводить гигиенические процедуры в неудобной позе. Емкость резервуара составляет 238 миллилитров. Этого хватит, чтобы провести очистку полости рта без долива воды. Сам ирригатор водных процедур не боится — его корпус защищен по стандарту IPX7. Не придётся и бегать к розетке каждый вечер: встроенный аккумулятор обеспечивает до 15 дней автономной работы.Ирригатор представляет собой миниатюрный насос со специальной насадкой. Пульсирующая струя воды под давлением смывает остатки пищи глубже между зубами, повышая эффективность чистки обычной щёткой. При ношении брекетов или коронок аппарат и вовсе незаменим: он «дотянется» даже до самых труднодоступных участков зубного ряда. Эффективность устройства доказана клинически — оно не только успешно заменяет зубную нить, но и массирует дёсны.Стоимость новой модели составит 32 доллара.