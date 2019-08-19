Новейшая модель «все-в-одном» Mu-so Qb 2nd Generation от Naim

Новинка сочетает все достоинства знаменитой предшественницы, но при этом превосходит ее практически по всем ключевым показателям. Она обеспечивает отличное качество звучания с разными источниками контента и открывает доступ ко всем актуальным стриминговым сервисам, вроде Tidal и Spotify.

Стоит отметить обновленные динамики, максимальную мощность в 300 Ватт, полноценную поддержку опции мультирум и усиленный почти в 13 раз цифровой процессор. Особое внимание уделено и сетевому функционалу: потоковое воспроизведение контента высокого качества (до 32bit/384kHz), встроенное интернет-радио, усиленный Wi-Fi модуль – все на месте. В списке интерфейсов для подключения значатся также Bluetooth и USB. При желании Mu-so Qb 2nd можно связать с телевизором и использовать ее в качестве внешней аудиосистемы.

Модель получила благородный стальной окрас, переработанный по примеру старшей Mu-so сменный гриль и обновленные элементы управления. Сенсорная панель может похвастать более точным распознаванием касаний и датчиком приближения – интерфейс активируется автоматически, когда вы подносите руку к верхней части устройства. Здесь предусмотрен быстрый доступ к любимым станциям и плейлистам, а также возможность управления с помощью комплектного пульта или через официальное приложение. Стоимость модели на старте продаж составит 76.000 рублей – для устройства такого класса ценник предельно доступный.