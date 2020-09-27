Новейшие очистители воздуха Philips серии 3000i и 2000 обещают подарить чистый воздух

Компания Royal Philips, производящая медицинские технологии, представила новейшие очистители воздуха серии 3000i и 2000.

Оба воздухоочистителя рекламируют способность удалять до 99.97% аллергенов или частиц размером до 0.003 микрона с помощью встроенного фильтра предварительной очистки, фильтра с активированным углем и комбинированного фильтра HEPA. Со слов компании Philips, эта система также может снизить уровень аэрозолей вируса H1N1 на 99,9%.

С точки зрения использования оба очистителя воздуха оснащены интеллектуальным автоматическим режимом очистки, поэтому вы можете оставить их в покое, чтобы они творили чудеса. Также можно легко проверять состояние фильтра, контролировать качество воздуха и управлять машиной с помощью сенсорных элементов управления сверху или через приложение Philips Clean Home +. Если хотите быстрее наслаждаться чистым воздухом, очистители воздуха также имеют режим Turbo. А также есть режим сна, который тратит немного энергии на более тихую работу.