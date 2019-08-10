Новые AV ресиверы Marantz, имеют интеллектуальные функции, Dolby Atmos

2019-08-10, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Marantz SR6014 и SR5014; [36]
Компания Marantz представила два новых AV-ресивера. SR6014 и SR5014 с 9,2 и 7,2-канальным звуком соответственно поддерживают Google Assisant, Apple Siri и AirPlay 2. Можно использовать ресивер для потоковой передачи музыки, используя интеллектуальный динамик или телефон с голосом.

Подключение также возможно через Bluetooth и WiFi. Благодаря Heos Multriroom можно слушать синхронизированную музыку в любом месте. Обе модели используют «калибровку помещения»: входящий в комплект микрофон прослушивает звук с других каналов, позволяя ресиверу регулировать звук в соответствии с частотами и отражениями, которые он воспринимает. Новая версия этого механизма калибровки, называемая Audyssey MiltiEQ XT32, использует 512-кратное разрешение фильтра для более точной калибровки. Audyssey Dynamic Volume обеспечивает, уменьшение мешающих пиков громкости в рекламных объявлениях.

SR6014 также может обрабатывать звук с настройками 7.2.4 или 5.2.6 с отдельным двухканальным усилителем. Оба приемника могут также обрабатывать пространственно более высокие звуки в цифровом формате, благодаря Dolby Atmos и DTS Virtual: X. IMAX Enhanced и DTS: X также присутствуют. Можно использовать обратный аудиоканал (earc) с обеими моделями для передачи звука с телевизора через ресивер.

С помощью восьми соединений HDMI 2.0b также можно запустить изображение через ресивер, даже если требуется Dolby Vision или HDR 10 .Звук имеет качество до 24 бит или 192 кГц, и все каналы SR6014 могут работать с динамиками по 185 Вт каждый. Каналы SR5014 могут обрабатывать 180 Вт. Обе модели доступны в черном и белом золоте.


Комментарии и отзывы Marantz SR6014 и SR5014
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