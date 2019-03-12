Новые кондиционеры Panasonic Advance и Arch

Компания Panasonic объявила о выпуске новой серии кондиционеров с полным набором решений Advance и Arch. Новые кондиционеры спроектированы с использованием японской технологии премиум-класса, чтобы обеспечить превосходный комфорт благодаря инвертору Twin Cool, Aerowings, 4-стороннему воздушному потоку для более быстрого и энергоэффективного охлаждения. Он также оснащен технологиями Nanoe и фильтром AG для более чистого воздуха.

Серия Advance оснащена системой Aerowings, которая обеспечивает улучшенное охлаждение благодаря своему внутреннему дизайну с 4-сторонними поворотами для более широкого воздушного потока. После достижения заданной температуры двойные лопасти Aerowings направляют воздух к потолку, создавая «эффект прохладного душа». Серия Arch может похвастаться мгновенным охлаждением в режиме Power. Работа без стабилизаторов экономит пространство и деньги, а переменный ток может работать в диапазоне от 145 до 285 В.

Новая серия поставляется с 10-летней гарантией на инверторный компрессор и 5-летней гарантией на экологичный жесткий наружный кожух. Кроме того, он оснащен конденсатором Blue Fin с антикоррозионным покрытием и более быстрым теплообменом для увеличения срока службы. Цена на кондиционеры начинается от 40 000 рублей в зависимости от категории.