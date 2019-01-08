Новые проекты от компании Intel

Сегодня Intel провела свою пресс-конференцию CES, объявив о линейке не менее шести новых процессоров 9-го поколения.

Компания рассказала про новую платформу, которая все еще находится в разработке, под кодовым названием Lakefield, которая, как ожидается, будет запущена в производство в 2019 году. Это гибридная конструкция с основным ядром Sunny Cove 10 нм, дополненная четырьмя ядрами Atom 10 нм.

Более того, используя технологию Intel Foveros 3D для укладки микросхем, можно скопировать несколько копий платформы, не увеличивая общую площадь, занимаемую Lakefield.

Также рассказали о новом проекте для ноутбуков Project Athena. Первые ноутбуки Project Athena от таких партнеров, как Acer, Asus, Dell, Google, HP, Innolux, Lenovo, Microsoft, Samsung и Sharp, поступят в продажу в конце этого года. Intel объясняет что Project Athena это превосходный дизайн, производительность, время автономной работы, возможность подключения к новым технологиям такими как AI и 5G.