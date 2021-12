Новые условия для подписчиков GeForce NOW

Начиная с сегодняшнего дня, геймеры, оформившие предварительный заказ на шестимесячную подписку в GeForce NOW, получат для своих учетных записей новый уровень обслуживания. Развертывание аккаунтов будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены все запросы. Подписка в GeForce NOW означает потоковую передачу с самого мощного игрового суперкомпьютера в мире - GeForce NOW SuperPOD. Пользователи пользуются специализированной высокопроизводительной облачной игровой установкой, потоковой передачей с разрешением до 1440p и 120 кадров в секунду на ПК и Mac, а также 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду на SHIELD TV со сверхнизкой задержкой, позволяющей конкурировать во многих локальных играх.