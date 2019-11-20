Новый Bluetooth-гигрометр от Xiaomi

2019-11-20, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2; [93]
Xiaomi Mijia анонсировала новую версию гигрометра под названием Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2. Это устройство служит для измерения температуры и влажности.

Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 получил небольшой квадратный дисплей с низким энергопотреблением.

Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 оснащен датчиком температуры и влажности Swiss Sensirion, который обнаруживает изменения температуры до 0,1 °C и влажности до 1%.

Управлять гигрометром можно с помощью приложения Mijia из смартфона, через Bluetooth соединения.

Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 продается в Китае ценником в 7 долларов.

Комментарии и отзывы Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2
Видеосервис YouTube обновила условия пол...
Видеосервис YouTube обновила условия полВидеосервис YouTube обновил условия своего пользовательского соглашения. ...
Qualcomm Snapdragon 865 получит 8 ядер...
Qualcomm Snapdragon 865 получит 8 ядерВ просторах интернета, появились некоторые характеристики нового топового чипа Snapdragon 865. ...
В Rainbow Six Siege пройдет ивент посвящ...
В Rainbow Six Siege пройдет ивент посвящКомпания Ubisoft анонсировала новое временное событие в Rainbow Six Siege под названием Бумажный дом. ...
RuHub возглавил чарт русскоязычных канал...
RuHub возглавил чарт русскоязычных каналТрансляции студии RuHub по Dota 2 и CS:GO стали самыми популярными русскоязычными каналами на Twitch. ...
Huawei Mate 30 Pro начали продавать в Ев...
Huawei Mate 30 Pro начали продавать в ЕвКомпания Huawei представила флагманское семейство Mate 30 в начале осени. И вот наконец-то смартфоны добр...
Xiaomi работает еще над одним фитнес тре...
Xiaomi работает еще над одним фитнес треКомпания вот вот недавно только выпустила Xiaomi Mi Band 4, а уже скоро готовится представить новую модел...
AMD может запустить графические процессо...
AMD может запустить графические процессоAMD предположительно собирается провести мероприятие на CES 2020, чтобы продемонстрировать свое следующее...
AMD анонсировала профессиональную видеок...
AMD анонсировала профессиональную видеокСегодня AMD анонсировала AMD Radeon Pro W5700, первую в мире 7-нм профессиональную видеокарту для ПК . Ви...


Обзор Philips 329P9H. Профессиональный 4К-монитор с USB Type-CОбзор Philips 329P9H. Профессиональный 4К-монитор с USB Type-C
Обзор HyperX Alloy Origins (HX-KB6RDX-RU). Компактная механическая клавиатура с линейными переключателямиОбзор HyperX Alloy Origins (HX-KB6RDX-RU). Компактная механическая клавиатура с линейными переключателями
Обзор AOC AGON AG273QCG. Игровой монитор с G-Sync и 165 Гц Обзор AOC AGON AG273QCG. Игровой монитор с G-Sync и 165 Гц
Обзор карты памяти Silicon Power Superior V30 A1 microSD 512GB (SP512GBSTXDV3V20SP)Обзор карты памяти Silicon Power Superior V30 A1 microSD 512GB (SP512GBSTXDV3V20SP)
Обзор Acer Swift 3 SF314-41. Сбалансированный и элегантный ноутбук с RyzenОбзор Acer Swift 3 SF314-41. Сбалансированный и элегантный ноутбук с Ryzen
Интеллектуальные экосистемы – будущее Ин...
Интеллектуальные экосистемы – будущее ИнИнновации в IoT делают устройства более интеллектуальными, позволяют объединять их в экосистему, кардинал...
Обзор Rebel Racing. Крутая гонка...
Обзор Rebel Racing. Крутая гонкаДавненько у нас на обзоре не было мобильных гоночных симуляторов, тем более с настолько реалистичной граф...
Предварительный обзор HTC Desire 19s. По...
Предварительный обзор HTC Desire 19s. ПоКомпания HTC проиграла свои позиции на рынке смартфонов и теперь старается вернуть былую славу за счет ин...
Предварительный обзор Pocket P.C. Компью...
Предварительный обзор Pocket P.C. КомпьюОфициально представлен новый портативный компьютер, который не требует от вас приобретения дополнительной...
Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В лу...
Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В луКомпания EA приняла решение выпустить ААА-игру, которая заточена на сюжетную линию. Если вы посмотрите на...
Предварительный обзор Porsche Design Ult...
Предварительный обзор Porsche Design UltСегодня мы поговорим о дизайнерском устройстве, которое выглядит очень необычно, но все же немного недотя...
Предварительный обзор Razer Kraken X USB...
Предварительный обзор Razer Kraken X USBСегодня мы поговорим о новой гарнитуре от компании Razer, которая создана специально для продвинутых гейм...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастисьОбычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или н...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно и...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно иКомпания Vivo нам очень нравится своими устройствами — она делает крутые смартфоны с привлекательным диза...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детств...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детствИногда, пусть и довольно редко, небольшие студии выпускают феноменальные проекты, приносящие массу положи...
Предварительный обзор Motorola Razr. Вес...
Предварительный обзор Motorola Razr. ВесЭра складных смартфонов еще не настала, но рынок постепенно двигается в этом направлении. Производители п...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосе...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосеИногда случаются ситуации, когда ничего удивительного от игры не ждешь, а она выходит и буквально поражае...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor