Новый Bluetooth-гигрометр от Xiaomi

Xiaomi Mijia анонсировала новую версию гигрометра под названием Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2. Это устройство служит для измерения температуры и влажности.

Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 получил небольшой квадратный дисплей с низким энергопотреблением.

Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 оснащен датчиком температуры и влажности Swiss Sensirion, который обнаруживает изменения температуры до 0,1 °C и влажности до 1%.

Управлять гигрометром можно с помощью приложения Mijia из смартфона, через Bluetooth соединения.

Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 продается в Китае ценником в 7 долларов.