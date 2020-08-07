Новый DLP проектор BenQ GS2

Компания BenQ представила свой новый проектор GS2. Это универсальный развлекательный прибор для всей семьи.

Проектор BenQ GS2 работает на базе OC Android со встроенным сервисом Aptoide TV App Market. Оттуда можно скачать медиа-приложения для потоковых сервисов, таких как YouTube, Netflix и т. д.

На корпусе можно найти следующие разъемы для подключения: HDMI, Wi-Fi 5, Bluetooth, USB-A и USB-C. Внутри корпуса также имеется встроенный динамик, что то можно подключать к игровым консолям, таким как Xbox One, Xbox 360, Xbox One X, Xbox One S, Nintendo Switch, Nintendo Wii, PlayStation 4 и PlayStation 3.

Корпус проектора получил защиту от падания до 50 см, а также влагозащиту IPX2. Ещё проектор работает без сети от встроенного аккумулятора, которого хватит до трех часов просмотра фильмов, телепередач или же спортивных мероприятии.

На расстоянии 115 см можно проецировать изображения размером до 40 дюймов. Также можно удводить длину изображении до 80 дюймов.
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