Новый Mac Pro можно будет апгрейдить

На текущий момент современная модель Mac Pro, которая работает на процессоре Intel, уже морально устарела и своих денег не стоит даже приблизительно. Это огромная проблема, потому что пользователь может купить Mac Pro за 5999 долларов или Mac Mini за 599 долларов и они будут равными по производительности в большинстве задач. Естественно, компания сейчас работает над созданием более производительного компьютера Mac Pro, который будет работать на собственных чипах производителя и позволит возродить линейку. И инсайдеры сообщают, что компания хочет сделать новый Mac Pro пригодным для апгрейда, чтобы дорогая система использовалась годами и не требовала замены, что понравится потенциальным покупателям флагманского компьютера Apple.

Специалисты считают, что Mac Pro будет поставляться в корпусе с материнской платой и системой на кристалле, которая будет впаяна в эту материнскую плату. Все остальные компоненты системы будут съёмные — пользователь сможет поставить больше оперативной памяти, больше встроенной памяти, заменить видеокарту на более новую и всё в таком духе. Естественно, продавать все сменные компоненты компания будет сама, без участия сторонних производителей, так что пользователь может купить мощный компьютер и потом десять лет пользоваться его особенностями, лишь иногда меняя компоненты системы. Это звучит привлекательно, особенно на фоне совершенно закрытых компьютеров Apple, которые нельзя апгрейдить от слова совсем.
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