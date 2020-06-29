Новый Philips SpeedPro Max Aqua 3 в 1 для самых требовательных

Компания Philips представила новый пылесос SpeedPro Max Aqua 3 в 1.

Благодаря Philips SpeedPro Max Aqua уборка превращается в легкий, а главное, быстрый процесс, который несложно проводить регулярно.

Новый пылесос позаботится о том, чтобы вы тратили минимум усилий на уборку. Теперь, очистить пол от мусора и сделать влажную уборку можно легким движением руки.

При движении вперед пылесос собирает все крошки и пыль, а затем с помощью специальной насадки из микрофибры протирает уже очищенный пол. Для больше эффективности можно заменить воду на чистящее средство и контролировать количество поступающей воды.

Технология всасывания 360° увеличивает радиус воздействия, пылесос Philips SpeedPro Max Aqua удаляет пыль на любых типах напольных покрытий со всех сторон насадки. Для удобства и контроля насадка также оснащена LED-подсветкой.

Philips SpeedPro Max Aqua легко трансформируется в ручной пылесос.

Внутри пылесоса установлен двигатель PowerBlade с улучшенной технологией PowerCyclone 10, для высокоэффективной работы. Скорость подачи воздуха можно регулировать при помощи сенсорного экрана. На нем же будет появляться сигнал о необходимости опустошить емкость пылесборника и поменять фильтр.

Пылесос работает в обычном режиме до 80 минут, а в режиме турбо до 28 минут.

Пылесос Philips SpeedPro Max Aqua поступит в продажу в июне. Рекомендованная розничная цена составит 49 990 рублей.
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