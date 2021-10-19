Новый дрон DJI Mavic 3 с интеллектуальным контроллером RC Pro

Недавно на некоторых рендерах дрона DJI Mavic 3 была обнаружена мощная аккумуляторная система, которая во много раз увеличит время его полета. Теперь на сайте Федеральной комиссии по связи США появилась новая информация, о том что дрон будет использовать водонепроницаемую камеру Action 2.

Дрон DJI Mavic 3 имеет код FCC SS3-L2P2104. Согласно заявкам FCC, вполне вероятно, что в ближайшее время появятся две модели: L2A, которая является DJI Mavic 3, и L2P, которая относится к версии DJI Mavic 3 Cine. Мы можем подтвердить более раннюю утечку по аккумулятору DJI Mavic 3. Это батарея 15,4 В, 5000 мАч, 77 Втч. Mavic 3 обеспечивает до 46 минут полета, это не плохой показатель. Это будет одна из сильных сторон маркетинга Mavic 3.

Камера DJI Action 2 имеет идентификатор FCC: 2ANDR-MC2112021 и является новейшей экшн-камерой от DJI. Камера DJI Action 2, будет оснащена 1 / 1,7-дюймовым CMOS-сенсором и диафрагмой f / 2,8, что обеспечит широкий обзор до 155 градусов. Камера будет иметь новую модульную конструкцию и сделает съемку более захватывающей благодаря множеству аксессуаров. Action 2 будет поддерживать беспроводную панель, хотя точные подробности пока отсутствуют.

Новый интеллектуальный контроллер RC Pro, также внесенный в базу данных FCC. Он разработан для максимизации функциональности Mavic 3 или любого другого совместимого дрона, который оснащен запатентованной системой передачи видео DJI OcuSync 3.0.

Комментарии и отзывы DJI Mavic 3
Домашний дрон безопасности Ring Always Home Cam…
Домашний дрон безопасности Ring Always Home CamНовая камера Ring Always Home Cam - это автономная камера видеонаблюдения для помещений, которая по сути …
Обзор HIPER TOP RACER (HCT-0024). Набор радиоуправляемых маш…
Обзор HIPER TOP RACER (HCT-0024). Набор радиоуправляемых машНа прошлой неделе мы проводили тестирование радиоуправляемой машины HIPER Force HCT-0010, сегодня продолж…
Amazon представила домашнего робота Astro…
Amazon представила домашнего робота AstroAstro — робот размером с маленькую собаку. Он может передвигаться по дому на трех колесах: два больших ко…
Обзор HIPER Roller Dancer. Маневренная радиоуправляемая маши…
Обзор HIPER Roller Dancer. Маневренная радиоуправляемая машиТестируемая сегодня радиоуправляемая машина HIPER Roller Dancer не будет простаивать в зимнее время, позв…
Xiaomi покажет CyberDog в своих магазинах…
Xiaomi покажет CyberDog в своих магазинахXiaomi представила нового робота CyberDog пару недель назад во время презентации продукта вместе со смарт…
Обзор HIPER Force HCT-0010. Радиоуправляемая машина с систем…
Обзор HIPER Force HCT-0010. Радиоуправляемая машина с системТестируемая сегодня радиоуправляемая машина HIPER HCT-0010 Force выполнена в масштабе 1:12 и предлагает с…
Обзор HIPER Beast 4WD (HCT-0014). Радиоуправляемая машина в …
Обзор HIPER Beast 4WD (HCT-0014). Радиоуправляемая машина в Тестируемая сегодня радиоуправляемая машина HIPER BEAST 4WD выполнена в масштабе 1:12. В отличие от двух …
Новый дрон DJI Mavic 3 с интеллектуальным контроллером RC Pr…
Новый дрон DJI Mavic 3 с интеллектуальным контроллером RC PrНедавно на некоторых рендерах дрона DJI Mavic 3 была обнаружена мощная аккумуляторная система, которая во…
Обзор HIPER TOP RACER (HCT-0024). Набор радиоуправляемых машин с эффектной погонейОбзор HIPER TOP RACER (HCT-0024). Набор радиоуправляемых машин с эффектной погоней
Обзор HIPER Roller Dancer. Маневренная радиоуправляемая машинка с гироскопомОбзор HIPER Roller Dancer. Маневренная радиоуправляемая машинка с гироскопом
Лучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001SЛучший робот мойки окон. REDMOND RV-RW001S
Обзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадрокоптер с камеройОбзор HIPER Shadow FPV. Недорогой квадрокоптер с камерой
Обзор HIPER Force HCT-0010. Радиоуправляемая машина с системой генерации параОбзор HIPER Force HCT-0010. Радиоуправляемая машина с системой генерации пара
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor