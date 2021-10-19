Новый дрон DJI Mavic 3 с интеллектуальным контроллером RC Pro

Недавно на некоторых рендерах дрона DJI Mavic 3 была обнаружена мощная аккумуляторная система, которая во много раз увеличит время его полета. Теперь на сайте Федеральной комиссии по связи США появилась новая информация, о том что дрон будет использовать водонепроницаемую камеру Action 2.

Дрон DJI Mavic 3 имеет код FCC SS3-L2P2104. Согласно заявкам FCC, вполне вероятно, что в ближайшее время появятся две модели: L2A, которая является DJI Mavic 3, и L2P, которая относится к версии DJI Mavic 3 Cine. Мы можем подтвердить более раннюю утечку по аккумулятору DJI Mavic 3. Это батарея 15,4 В, 5000 мАч, 77 Втч. Mavic 3 обеспечивает до 46 минут полета, это не плохой показатель. Это будет одна из сильных сторон маркетинга Mavic 3.

Камера DJI Action 2 имеет идентификатор FCC: 2ANDR-MC2112021 и является новейшей экшн-камерой от DJI. Камера DJI Action 2, будет оснащена 1 / 1,7-дюймовым CMOS-сенсором и диафрагмой f / 2,8, что обеспечит широкий обзор до 155 градусов. Камера будет иметь новую модульную конструкцию и сделает съемку более захватывающей благодаря множеству аксессуаров. Action 2 будет поддерживать беспроводную панель, хотя точные подробности пока отсутствуют.

Новый интеллектуальный контроллер RC Pro, также внесенный в базу данных FCC. Он разработан для максимизации функциональности Mavic 3 или любого другого совместимого дрона, который оснащен запатентованной системой передачи видео DJI OcuSync 3.0.