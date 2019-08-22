Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет 3 апреля 2020 года

2019-08-22, Автор - Anna; Продукт - 007: No Time to Die; [99]
Последний выход Даниэля Крейга в роли Джеймса Бонда наконец получил название «007: No Time to Die» («Нет времени умирать», «Не время умирать»). Фильм должен быть выпущен 3 апреля 2020 года. Это будет 25-е приключение Джеймса Бонда после « Призрака», которое было выпущено еще в 2015 году.

В анонсе фильма говорится, что Бонд «оставит активную службу» и будет «наслаждаться спокойной жизнью на Ямайке» до тех пор, пока «его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ» не появится с просьбой о помощь. В новой части Бонд будет выполнять «миссию по спасению похищенного ученого» и наткнется на «след таинственного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями».

Комментарии и отзывы 007: No Time to Die
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