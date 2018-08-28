Новый формат разрешения HDR10+

Samsung заявили что выпустят телевизоры в выдвижном формате HDR10+.

Они обещают что современные телевизоры Samsung и Panasonic 2018 года в 4К разрешении смогут показывать ТВ программы высокого разрешения, которые будут выглядеть сочнее и гораздо лучше.

Так же на некоторые модели телевизоров выйдут специальные прошивки формата HDR10+.

Ради такого события 20th Century Fox взяла на себя обязательство и пообещала что начнет кодировать новые фильмы, используя новейшие технологии и планирует объявить о доступности в ближайшие недели.