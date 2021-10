Новый мини-ПК Raspberry Pi Zero 2 W

Эбен Аптон и Raspberry Pi объявили о запуске нового мини - ПК Raspberry Pi Нулевой. Он оснащен четырехъядерным процессором 64-разрядным SoC (Arm Cortex-A53 @ 1 ГГц), поддерживаемым 512 МБ LPDDR2 SDRAM, а также беспроводной локальной сетью IEEE 802.11b / g / n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2, BLE.

Как и Raspberry Pi 1, Raspberry Pi Zero и Zero W построены на базе SoC Broadcom BCM2835. Это позволяет обойти проблему за счет использования технологии «пакет на пакете» (PoP), в которой пакет SDRAM располагается непосредственно поверх SoC. Тепловая нагрузка - это сложная задача при упаковке большей производительности в небольшой корпус. Как и другие недавние продукты Raspberry Pi, Zero 2 W использует толстые внутренние медные пластины для отвода тепла от процессора.