Новый настольный игровой ПК Aurora от Alienware

15 октября исполняется 25 лет бренду Dell Alienware, одному из самых знаковых брендов игровых ПК, которые мы знаем сегодня. Чтобы отметить это событие, Dell анонсирует новую версию своего флагманского игрового ПК Alienware Aurora. Эта новая версия может похвастаться совершенно новым дизайном с улучшенными тепловыми характеристиками.

В новом Alienware Aurora впервые используется обновленный промышленный дизайн Legend 2.0, поэтому он значительно отличается от предыдущих версий, а также значительно отличается внутри. Alienware заявляет, что изменила дизайн компьютера изнутри и изменила расположение внутренних компонентов и кабелей, в результате чего внутренняя часть корпуса увеличилась на 50%, хотя внешние размеры примерно такие же. Это было сделано для того, чтобы кабели не блокировали необходимый воздушный поток внутри машины, чтобы все температура компонентов была намного ниже.

Система охлаждения также была улучшена, и теперь Alienware Aurora поставляется с четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами для максимально быстрого прохождения воздуха внутри. Базовая конфигурация включает один впускной вентилятор спереди и вытяжной вентилятор сзади, но более мощные конфигурации будут добавлять второй впускной вентилятор и еще один вытяжной вентилятор вверху. Несмотря на дополнительное охлаждение, Alienware заявляет, что новая Aurora тише своей предшественницы. В режиме ожидания и при использовании варианта жидкостного охлаждения ЦП новая Aurora работает тише на 13–16%, а при нагрузках на ЦП - до 9% тише. В то же время процессор на 3% холоднее текущих моделей Alienware Aurora. Улучшенное охлаждение также означает более высокую производительность: Alienware заявляет, что графическая производительность выше на 5% с тем же графическим процессором GeForce RTX 3090, что и в текущей модели.