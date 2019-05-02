Новый пылесос Philips SpeedPro Max Aqua предлагает мощный опыт очистки 3-в-1

Аккумуляторный пылесос Philips SpeedPro Max Aqua 3in1 - это однотактный пылесос, который выделяется своей способностью мыть, пылесосить и удалять пыль, бактерии и аллергены благодаря использованию трехступенчатой ​​усовершенствованной системы фильтрации. Заявленное время работы до 75 минут на одну зарядку.

SpeedPro Max Aqua использует цифровой двигатель PowerBlade и технологию Philips PowerCyclone 8 для более сильной очистки во всех направлениях, поэтому каждый ход очищается быстрее. Вакуум был сконструирован так, чтобы имитировать поведение человека при уборке, и что интегрированная система фильтрации улавливает до 99% мелкой пыли, бактерий и аллергенов, поэтому вы чистите воздух, как и полы.

При мытье полов педаль AquaBoost позволяет контролировать расход воды, обеспечивая оптимальную влажность. Щетка Mini Turbo Brush предназначена для удаления шерсти животных, а дополнительная насадка на 360 ° со светодиодной подсветкой позволит тщательно убрать все потаенные уголки. Новинка от Philips доступна за $799.