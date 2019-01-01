Новый рендер защитного корпуса для Moto G7

Moto G7 является одним из самых ожидаемых смартфонов в 2019 году. И он уже выглядит готовым к запуску на рынке, судя по огромному количеству утечек и фотографий. Последняя из них - серия рендеров телефона в прозрачном корпусе.

Moto G7 будет иметь кнопку питания и кнопку громкости с правой стороны, решетку динамика, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм в нижней части. По сравнению со своим предшественником, Moto G7, похоже переместил динамик спереди на нижнюю часть телефона. Ожидается, что принадлежащая Lenovo Motorola выпустит в общей сложности 4 смартфона Moto G7 - Moto G7 и Moto G7 Plus с каплевидными выемками, а также Moto G7 Play и Moto G7 Power с обычными широкими выемками.