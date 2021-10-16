Этот восьмисерийный сериал будет рассказывать об истоках того, что сделало Миротворца таким, какой он есть. Джона Сину в актерском составе сопровождают Даниэль Брукс в роли Адебайо, Фредди Строма в роли Виджиланте, Дженнифер Холланд в роли Харкорта, Стив Эйджи в роли Экономоса, Чуквуди Ивуджи в роли Мурна и Роберт Патрик в роли Огги Смита. В новом тизер-трейлере , представленном на сайте DC Fandome, мы впервые хорошо рассмотрим шоу, написанное Джеймсом Ганном, который уже снял пять эпизодов сериала. Этот сериал для тех, кто хочет много черного и грубого юмора и жестокости.