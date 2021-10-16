Новый сериал "Peacemaker" с Джоном Синой в главных ролях

Поклонники гиперпатриотической машины для убийств «Миротворец» из последнего фильма Джеймса Ганна « Отряд самоубийц» должны подготовиться к его отдельному шоу в начале следующего года. В сериале « Миротворец » Джон Сина в главной роли, дебютирует на канале HBO Max 13 января.