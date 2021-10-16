Новый сериал "Peacemaker" с Джоном Синой в главных ролях

Поклонники гиперпатриотической машины для убийств «Миротворец» из последнего фильма Джеймса Ганна « Отряд самоубийц» должны подготовиться к его отдельному шоу в начале следующего года. В сериале « Миротворец » Джон Сина в главной роли, дебютирует на канале HBO Max 13 января.

Этот восьмисерийный сериал будет рассказывать об истоках того, что сделало Миротворца таким, какой он есть. Джона Сину в актерском составе сопровождают Даниэль Брукс в роли Адебайо, Фредди Строма в роли Виджиланте, Дженнифер Холланд в роли Харкорта, Стив Эйджи в роли Экономоса, Чуквуди Ивуджи в роли Мурна и Роберт Патрик в роли Огги Смита. В новом тизер-трейлере , представленном на сайте DC Fandome, мы впервые хорошо рассмотрим шоу, написанное Джеймсом Ганном, который уже снял пять эпизодов сериала. Этот сериал для тех, кто хочет много черного и грубого юмора и жестокости.
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