Новый светодиод с лучшей в своем классе надежностью

Рынок светодиодного освещения продвигается очень быстро, и спрос на профессиональные компоненты с длительным сроком службы и исключительной устойчивостью растет.

Oscon's Osconiq S3030 - это новые светодиоды средней мощности, предназначенные для удовлетворения профессиональных потребностей в различных сферах освещения. Начиная от магазинов, дома, наружного освещения и т.д. Oscon's Osconiq S3030 характеризуется исключительным сроком службы 75 000 часов даже при высоких температурах. Вместе с оптимизированным дизайном люминофора, свинца и чипа разработка Osconiq S3030 имеет эффективность 146 лм/Вт. Применение 0.2 Вт особенно подходит для линейного освещения и замены флуоресцентных ламп.

Osconiq S3030 выпускается в двух версиях (CRI 70 или 80) с мощностью 1,0 Вт при 6В и световой поток от 138 до 148 лм. Размер обеих версий сравнительно мал при 3.0x3.0x3.0mm. Цветовая температура колеблется от 2700 до 6500 К.