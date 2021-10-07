Новый трейлер Resident Evil: Welcome To Raccoon City

Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер Resident Evil: Добро пожаловать в Раккун-Сити. Трейлер во многом повторяет первые две игры Resident Evil, включая культовые локации, такие как Особняк Спенсера, RCPD и другие. В нем вы можете узнать главных героев игры Криса Редфилда из Робби Амелла и Клэр Редфилд из Кайи Скоделарио.

В трейлере мы видим, как Клэр Редфилд копается в документах корпорации Umbrella, для того, чтобы обнаружить, что Umbrella на самом деле является злом. Это расследование зомби, которых создает Umbrella, переносит двух главных героев фильма в печально известные места из первых двух игр Resident Evil. В конце концов, они встречают Леона С. Кеннеди и многих других персонажей, которых мы знаем по игре.

Таже в трейлере есть зомби, много зомби - стандартные зомби, зомби-собаки, лизунчики, сильно заросшие зомби а-ля зомбированный Уильям Биркин и много других.