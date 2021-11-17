Новый трейлер фильма "Человек-паук 3: нет пути домой"

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трехминутный трейлер, который дает представление о том, чего вы можете ожидать от сюжетной линии и персонажей.

В фильме «Человек-паук 3: нет пути домой» снова снимается Том Холланд в роли Человека-паука, к которому присоединились Зендая, Бенедикт Камбербэтч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро и Мариса Томей. Впервые в кинематографической истории Человека-паука раскрывается личность нашего дружелюбного соседского героя, в результате чего его обязанности супергероя вступают в противоречие с его обычной жизнью и подвергаются наибольшему риску тех, о ком он заботится. Когда он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы восстановить свою тайну, заклинание разрывает дыру в их мире, освобождая самых могущественных злодеев, которые когда-либо сражались с Человеком-пауком в любой вселенной. Теперь Питеру предстоит преодолеть свой величайший вызов, который навсегда изменит не только его собственное будущее, но и будущее Мультивселенной.
Комментарии и отзывы Человек-паук 3: нет пути домой
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