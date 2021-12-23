Новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия"

Студия Marvel выпустила новый трейлер грядущего фильма «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» , премьера которого состоится в кинотеатрах 6 мая 2022 года. Новый фильм станет продолжением «Доктора Стрэнджа» (2016) и 28-го фильма. кинематографической вселенной Marvel.

После событий« Человека-паука: Нет пути домой » и первого сезона« Локи » продолжающемуся исследованию Камня времени доктора Стивена Стрэнджа препятствует друг, превратившийся во врага, в результате чего Стрэндж раскрывает невыразимое зло.
Комментарии и отзывы Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия
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