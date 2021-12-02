Новый трейлер фильма "Матрица воскрешение"

Warner Bros. Pictures выпустила новый одноминутный тизер-трейлер грядущего научно-фантастического фильма «Матрица воскрешение» от режиссера Ланы Вачовски, премьера которого состоится на экранах кинотеатров по всему миру в конце этого месяца, с 22 декабря 2021 года. В четвертом фильме из серии «Матрица» снимались Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а также Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра, Джонас и Джада Пинкетт Смит.

После выпуска «Матрица Революция» Вачовскии отрицали возможность еще одного фильма, намереваясь, что третий фильм станет завершением трилогии, хотя с тех пор появились слухи о возможном четвертом фильме «Матрица» и студия выразила заинтересованность в возрождении франшизы, наняв сценариста Зака Пенна. В конце 2019 года был наконец анонсирован четвертый фильм «Матрица», в котором Лана Вачовски вернулась в качестве режиссера без сестры, а Ривз и Мосс повторили свои роли. Съемки начались в феврале 2020 года, но были остановлены из-за пандемии COVID-19. Вачовски размышляла над возможностью отложить проект и оставить фильм незавершенным, но актеры настояли на том, чтобы она закончила его. Съемки возобновились в августе 2020 года и закончились через три месяца.