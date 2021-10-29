Новый трейлер второго сезона "Ведьмак"

Netflix выпустил новый трейлер своего чрезвычайно популярного научно-фантастического фэнтезийного сериала "Ведьмак", в котором Генри Кавилл играет в главной роли одинокого охотника на монстров с магическими способностями.

«Ведьмак» основан на популярных книгах Анджея Сапковского. Сериал вошел в десятку лучших шоу 2019 года на потоковой платформе, несмотря на довольно сложную структуру повествования: три отдельных графика, охватывающих 100 лет. Геральт из Ривии, титульный Ведьмак, имеет судьбу, которая связана с наследной принцессой Цири (Фрейя Аллан) и осложняется его чувствами к волшебнице Йеннифер из Венгерберга (Ана Чолатра), которая на четверть эльфа. Первый сезон основывался на двух сборниках рассказов, «Последнее желание» и « Меч судьбы» , в которых рассказывалось о трех главных героях в разные моменты времени, и в конечном итоге они сходились в битве за Содден-Хилл от нильфгаардских захватчиков. В финале сезона Геральт и Цири наконец встречаются, а Йеннифэр таинственным образом исчезла после того, как обрушила на захватчиков поток огня. Все восемь серий Ведьмака S2 появятся на Netflix 17 декабря 2021 года. Сериал уже продлен на третий сезон. В работе находятся два анимационных спин-оффа, один из которых называется «Ведьмак: Кошмар волка» , о происхождении наставника Геральта Весемира.
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