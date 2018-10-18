Новинка Enjoy 9 Plus

За счет технологии Huawei Histen 5.0 снижен уровень шумов и повышено качество низкочастотного диапазона.В наличии 4 Гб ОЗУ и 64 или 128 Гб ПЗУ, тыльная камера (13 + 2 Мп) и лицевая (16 + 2 Мп), причем обе камеры с поддержкой ИИ, аккумулятор на 4000 мА/ч, сканер отпечатка пальца.Сердцем модели стал процессор Kirin 710 с квартетом 2,2-гигагерцевых ядер Cortex-A73 и квартетом 1,7-гигагерцевых Cortex-A53. Ответственность за обработку графики возложена на GPU Mali-G51 MP4.Дополненная фирменной оболочкой EMUI 8.2. Разрешение 6,5-дюймового экрана (19,5:9) с монобровью под селфи-камеру – 2340 x 1080 точек (он занимает 91 % лицевой панели). Для защиты глаз пользователя имеется адаптивная регулировка синего цвета.Стоимость смартфона составит 249 долларов.