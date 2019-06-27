Новинка Miele Scout RX2

Робот поддерживает подключение по Wi-Fi и синхронизацию с одноименным мобильным приложением, доступным для устройств на iOS и Android. С его помощью можно удаленно контролировать процесс уборки: запрограммировать таймер, запустить робот-пылесос и направить его на загрязненные участки. Прибор также оснащён функцией Home Mapping, с помощью которой Scout RX2 периодически определяет свое местонахождение и создает временную карту помещения, что позволяет создать оптимальную траекторию для комплексной и эффективной очистки.Семь инфракрасных датчиков в передней части пылесоса и три инфракрасных датчика в нижней части прибора анализируют путь пылесоса, чтобы не допустить столкновений с мебелью и не позволять ему упасть со ступеней. Робот способен беспрепятственно двигаться по помещениям со сложной планировкой и тщательно убирать их.Scout RX2 прокладывает маршрут уборки с помощью усовершенствованной системы навигации 3D Smart Navigation. Пылесос оборудован двумя фронтальными камерами, которые передают объёмные изображения и позволяют строить 3D-модели окружения. Это облегчает распознавание препятствий, позволяет точнее оценивать расстояние и помогает находить зарядную станцию. Робот-пылесос сохраняет координаты уже убранных участков, что позволяет определить местоположение и оставшийся объём работы или начать уборку в следующий раз там, где прибор остановился. О стоимости новинки пока неизвестно.