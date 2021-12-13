Новое обновление DJI Mavic 3 добавляет несколько новых режимов съемки

DJI выпустила новое обновление прошивки для DJI Mavic 3. Обновление добавило к флагманскому дрону множество новых функций которые должны были быть там всегда. В центре внимания - несколько новых режимов съемки, таких как FocusTrack, MasterShots и Timelapse. Также был добавлен режим фото только в формате RAW, а также снижен уровень шума при съемке ProRes на версии Mavic 3 Cine и уменьшена вибрация рук летательного аппарата в некоторых сценариях.

Другие улучшения включают исправления после запуска, в том числе улучшения производительности возврата домой (RTH), избегания препятствий и стабильности зависания. Проблема, из-за которой в некоторых ситуациях появляются ненормальные цвета, также была исправлена ​​вместе с несколькими другими вещами. DJI также пообещал, что продолжит совершенствовать интеллектуальные режимы полета, такие как MasterShots, в будущих обновлениях прошивки. Еще одно обновление также будет выпущено в январе 2022 года, чтобы добавить другие недостающие функции, такие как QuickTransfer, QuickShots и режим панорамы.