Новое обновление DJI Mavic 3 добавляет несколько новых режимов съемки

Другие улучшения включают исправления после запуска, в том числе улучшения производительности возврата домой (RTH), избегания препятствий и стабильности зависания. Проблема, из-за которой в некоторых ситуациях появляются ненормальные цвета, также была исправлена вместе с несколькими другими вещами. DJI также пообещал, что продолжит совершенствовать интеллектуальные режимы полета, такие как MasterShots, в будущих обновлениях прошивки. Еще одно обновление также будет выпущено в январе 2022 года, чтобы добавить другие недостающие функции, такие как QuickTransfer, QuickShots и режим панорамы.