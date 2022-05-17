Nvidia выпустила драйверы графических процессоров Linux с открытым исходным кодом

Играть на Linux всегда были немного сложнее, чем в Windows, и одной из причин этого является плохая поддержка драйверов Nvidia в Linux. Сейчас ситуация меняется, хотя неясно, насколько ситуация улучшится. Nvidia объявила, что она опубликовала свои модули графического ядра Linux как программное обеспечение с открытым исходным кодом под двойной лицензией GPL/MIT. Другими словами, теперь каждый может просматривать код Nvidia, а разработчики могут отправлять исправления и новые функции для улучшения драйверов.

Nvidia сообщила в своем блоге: «В этом выпуске с открытым исходным кодом поддержка графических процессоров GeForce и рабочих станций находится в стадии альфа-тестирования. Пользователи GeForce и рабочих станций могут использовать этот драйвер на графических процессорах архитектуры NVIDIA Turing и NVIDIA Ampere для запуска настольных компьютеров Linux и использования таких функций, как несколько дисплеев, G-SYNC и трассировка лучей NVIDIA RTX в Vulkan и NVIDIA OptiX». Nvidia надеется, что драйвер с открытым исходным кодом в конечном итоге можно будет внедрить в ядро ​​Linux, что наконец может дать ПК с аппаратным обеспечением GeForce такие же возможности plug-and-play, как и ПК на базе AMD и Intel в течение многих лет под Linux.
Intel делится характеристиками лучшего графического процессо…
Intel делится характеристиками лучшего графического процессо
Intel XeSS будет выпущен 20 мая…
Intel XeSS будет выпущен 20 маяIntel XeSS с амбициозным повышением производительности, конкурирующим с NVIDIA DLSS и AMD FSR, дебютирует…
AMD представила Radeon Super Resolution, повышающую производ…
AMD представила Radeon Super Resolution, повышающую производСегодня AMD представила Radeon Super Resolution (RSR), новую функцию повышения производительности, предна…
Instant NeRF от NVIDIA использует искусственный интеллект дл…
Instant NeRF от NVIDIA использует искусственный интеллект длНа GTC 2022 исследовательская группа NVIDIA представила впечатляющую технологию Instant NeRF, которая мож…
AMD представил графический процессор Radeon Pro W6600X для M…
AMD представил графический процессор Radeon Pro W6600X для MСегодня AMD объявила о выпуске нового графического процессора AMD Radeon PRO W6600X для Mac Pro, разработ…
AMD выпустила Radeon Image Sharpening для офисных и мультиме…
AMD выпустила Radeon Image Sharpening для офисных и мультимеПомимо Radeon Super Resolution, AMD анонсировала Radeon Image Sharpening (RIS) для настольных приложений.…
AMD представила FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0)…
AMD представила FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0)Сегодня AMD представила FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0), второе крупное обновление амбициозной …
Micron GDDR6X увеличивает пропускную способность и емкость…
Micron GDDR6X увеличивает пропускную способность и емкостьКомпания Micron Technology, сегодня объявила о массовом производстве своей новой памяти GDDR6X емкостью 1…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor