Nvidia выпустила драйверы графических процессоров Linux с открытым исходным кодом

Играть на Linux всегда были немного сложнее, чем в Windows, и одной из причин этого является плохая поддержка драйверов Nvidia в Linux. Сейчас ситуация меняется, хотя неясно, насколько ситуация улучшится. Nvidia объявила, что она опубликовала свои модули графического ядра Linux как программное обеспечение с открытым исходным кодом под двойной лицензией GPL/MIT. Другими словами, теперь каждый может просматривать код Nvidia, а разработчики могут отправлять исправления и новые функции для улучшения драйверов.

Nvidia сообщила в своем блоге: «В этом выпуске с открытым исходным кодом поддержка графических процессоров GeForce и рабочих станций находится в стадии альфа-тестирования. Пользователи GeForce и рабочих станций могут использовать этот драйвер на графических процессорах архитектуры NVIDIA Turing и NVIDIA Ampere для запуска настольных компьютеров Linux и использования таких функций, как несколько дисплеев, G-SYNC и трассировка лучей NVIDIA RTX в Vulkan и NVIDIA OptiX». Nvidia надеется, что драйвер с открытым исходным кодом в конечном итоге можно будет внедрить в ядро ​​Linux, что наконец может дать ПК с аппаратным обеспечением GeForce такие же возможности plug-and-play, как и ПК на базе AMD и Intel в течение многих лет под Linux.