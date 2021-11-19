Облачное игровое приложение NVIDIA GeForce NOW транслируется напрямую на Smart TV

NVIDIA и LG объявили на этой неделе, что облачный сервис потоковой передачи игр NVIDIA GeForce NOW скоро будет транслироваться напрямую на Smart TV с WebOS с помощью специального сопутствующего приложения, специально созданного для GeForce NOW и телевизоров с большим экраном. Приложение GeForce NOW впервые становится доступным в виде бета-версии на этой неделе и доступно в магазине LG Content Store на некоторых моделях LG 4K OLED, QNED Mini LED и NanoCell TV 2021 года.

Приложение GeForce NOW позволит владельцам телевизоров LG с совместимыми телевизорами мгновенно насладиться более чем 35 бесплатными играми, используя только совместимый контроллер, без необходимости установки или покупки какого-либо дополнительного оборудования. Игры включают в себя Rocket League и Destiny 2, а также такие популярные игры, как Marvel's Guardians of the Galaxy и Crysis Remastered Trilogy, все они доступны с разрешением до 1080p и 60 кадрами в секунду. ПОльзователи GeForce NOW Priority получат доступ к самой передовой платформе для технологий трассировки лучей и искусственного интеллекта, потоковой передачи с серверов на базе NVIDIA RTX в центрах обработки данных по всему миру для максимально отзывчивого игрового процесса и великолепной высококачественной графики.
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