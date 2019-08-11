Обновлённый очиститель воздуха Xiaomi MiJia Air Purifier 3 за $127

Если сравнивать MiJia Air Purifier 3 с предыдущей версией, то новинка теперь способна выводить больший объём чистого воздуха (6660L) с увеличенной скоростью (400 м³/ч), площадью распространения (37-48 м²) и улучшенной фильтрацией на 29%. При этом размеры самого устройства остались такими же. Мощность очистителя составляет 38 Вт.

Новинку также оснастили кнопкой управления и OLED-дисплеем, на котором отображается информация о количестве воздуха в помещении, температура, влажность, значение PM2.5 в реальном времени, а также состояние сети. В устройстве есть ещё несколько режимов очистки воздуха.

MiJia Air Purifier 3 можно подключить к «умному» дому Xiaomi и управлять им с помощью приложения.

Цена

Новое устройство уже можно предзаказать за 127 долларов США, а его продажи начнутся 16 августа.