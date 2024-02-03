Обновленный Linux-ноутбук Serval WS получил CPU Core i9-14900HX

Компания System76 представила обновленные ноутбуки Serval WS под управлением Pop!_OS 22.04 LTS (или Ubuntu 22.04 LTS), которые могут похвастаться новеньким 24-ядерным процессором intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5.8 ГГц. Новинка также оснащается графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop или GeForce RTX 4070 Laptop, от 16 ГБ до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 или DDR5-5200, твердотельным накопителем вместимостью от 500 ГБ до 4 ТБ, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 165 Гц в меньшей модели, а также 17-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 пикселей и кадровой частотой 240 Гц или с разрешением 3840:2160 пикселей и частотой обновления 144 Гц в зависимости от версии.