Обзор ASUS ROG Strix Scar III

2019-08-20, Автор - Ramil; Продукт - Обзор ASUS ROG Strix Scar III; [25]
Игровую линейку ASUS ROG (Republic of Gamers) пополнил новый ноутбук. Strix Scar III объединяет все современные тенденции своего класса и уверенно выступает в гейминге.

Визуальная преемственность с предыдущей моделью налицо: есть и текстура «под карбон» вокруг клавиатуры с трекпадом, и RGB-подсветка. Изменения коснулись разве что конструкции — шарниры дисплея теперь не на торце, а сдвинуты чуть вглубь корпуса. Сделано это для того, чтобы крышка ноутбука не закрывала отверстия для вывода тёплого воздуха. С той же целью в нижнюю часть крышки добавлен трапециевидный вырез, повторяющий форму клавиши «Пробел».

Прекрасный IPS-дисплей с тонкими рамками, быстрый отклик и частота обновления в 144 Гц (а в топовой комплектации все 240), матовое покрытие, отличная цветопередача. Хотя портов могло быть и больше, да и веб-камеры в тестовом образце нет — по крайней мере, на рамках дисплея. Камера с удобной подставкой на стол доступна как аксессуар в комплекте.

NFC-брелок Keystone - приятное дополнение, входящее в поставку, где можно хранить настройки профиля и конфиденциальные данные.

Железо Scar Strix III, учитывая его назначение, на высоте. В топовой комплектации модель оснащена NVIDIA GeForce RTX 2070 с 8 ГБ видеопамяти. Но и «младшие» ноутбуки не отстают: в них установлены актуальные RTX 2060 и GTX 1660Ti. В деле ноутбук держится очень достойно. Никаких подтормаживаний и запинок, полное погружение в процесс, уверенные показатели fps при максимальных настройках в требовательных к железу экшенах. При их запуске ожидаемо начинают шуметь вентиляторы, но эту помеху перекрывает звук динамиков. Они резонируют со столом, создавая дополнительный объём, а запас громкости позволяет обходиться без наушников. По сравнению с прошлой моделью, в Scar Strix III лучше реализован отвод тепла: под нагрузкой температура процессора поднялась до 80-85 градусов, но корпус нагрелся не сильно — система охлаждения справилась.

Габариты Strix Scar III — под стать начинке. Это уже не просто семнадцатидюймовый ноутбук, а целая игровая платформа. Перенести её с места на место не так просто, да и не во всякий рюкзак она влезет.

Переключатели в модели стали тише, сохранив при этом приятный ход. Нажатия отрабатываются безошибочно, набирать текст удобно, а окружающих не раздражает треск клавиш. Трекпад получился среднего размера. До клика он не прожимается и быстро откликается на все команды и жесты.

    Характеристики

  • ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-9750H
  • ВИДЕОКАРТА: NVIDIA GeForce RTX
  • ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 16 ГБ DDR4 2666 МГц (максимально — 32 ГБ)
  • ЖЁСТКИЙ ДИСК: 500 ГБ SSD (NVMe, PCIe 3.0) + 1 ТБ SSHD
  • ЭКРАН: 17,3", Full HD (1920x1080), IPS, 144 Гц, 16:9, матовый, время отклика 3 мс, 100% sRGB
  • ИНТЕРФЕЙСЫ: 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2, 3 x USB 3.2 Gen2
  • ГАБАРИТЫ: ВЕС 39,9 х 29,3 х 2,62 см, 2,85 кг
Эволюция игровых ноутбуков Asus ROG идёт полным ходом, и Strix Scar III — тому доказательство.


Комментарии и отзывы Обзор ASUS ROG Strix Scar III
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