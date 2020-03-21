Обзор Comanche. Война в воздухе

2020-03-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Comanche; [79]
Сегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, ключевым элементом которой являются летательные средства, а именно — военные вертолеты будущего. Можно будет летать, воевать, сражаться, проходить некие квесты и так далее. Идеальная игра для фанатов военной техники, да и всем остальным она тоже, скорее всего, понравится. Давайте смотреть.

Графика

Стоит сказать, что современные игры уже давно перестали нас удивлять своей графической составляющей и это вполне понятно — разработчики уже давно перешли тот этап, когда с релизом нового проекта игрок видел совершенно новый уровень картинки. С Comanche тоже прорыва не произошло, но разработчики порадовали нас достаточно качественной картинкой. Например, мне очень понравилась работа со светом и отражениями, благодаря чему ощущаешь виртуальный мир более реалистичным и настоящим. Также понравилась графика внутри летательного аппарата — разработчики продумали буквально всё, вплоть до мельчайших деталей. Конечно, сейчас кто-то скажет, что графика не самое важное в играх, но давайте будем честными — мы любим игры именно глазами. Тем более, Comanche не выбьет из вас скупую слезу своей сюжетной линией, так что графика здесь играет очень даже важную роль.

Геймплей

Изначально я думал, что сражения на вертолётах будут занимать весь игровой процесс, но на деле оказалось, что это немного не так. Разработчики понимают, что полёты очень крутые и привлекательные, но нужно как-то разнообразить игровой процесс, дабы геймер не скучал и не огорчался однообразием игрового процесса. И ради этого были внесены некоторые геймплейные моменты вроде полета на дроне — очень увлекательно смотрится, плюс ощущается летательное средство совершенно иначе, есть ощущение технологий будущего. Но, конечно, львиную долю геймплея занимают именно сражения на боевых единицах — вы должны будете вылететь на задание, получить данные, уничтожить врага и остаться при этом в живых. Задания всегда разные и интересные — то летательные средства нужно сбивать, то корабли, то еще что-то. В целом, геймплей не разочаровал, а это уже серьезная похвала.

Управление

Разработчики сделали ход конем, выпустив игру на ПК и консолях, но управление, к сожалению или к счастью, создано для геймпада, а не для мышки и клавиатуры. Конечно, вы сможете играть на ПК без геймпада, но это достаточно неудобно и тяжело, так что я настоятельно не советую этого делать. Играть с геймпадом очень удобно и комфортно, управление простое, отзывчивое, низкий порог вхождения. Буквально после десяти минут игры я уже понимал, как правильно управлять своим вертолетом, как стрелять и так далее, хотя при этом ранее я не играл в авиасимуляторы совершенно. Проблема лишь в том, что не у всех геймеров на ПК есть возможность купить геймпад и играть с него, так что для некоторых пользователей это станет проблемой. С другой стороны, если потренироваться, то можно получить удовольствие даже от игры с мышкой и клавиатурой. Не скажу, что это недостаток, но все же стоит отметить.

Итог

Если вы являетесь большим поклонником авиасимуляторов и при этом хотите воевать, крушить и стрелять ракетами, то обязательно стоит попробовать. Проект достаточно простой и понятный, без лишних сложностей в плане сюжета или заданий, при этом игровой процесс достаточно увлекательный, яркий и эмоциональный. Особенно приятно, когда после длительного сражения ты всё же побеждаешь врага и можешь со спокойной душой отправляться на следующее задание. Разработчики большие молодцы и релиз им явно удался.

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