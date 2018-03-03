Обзор Digoo DG-FR100. Многофункциональный FM-радио будильник

2018-03-03, Автор - Айдар Габдулхаков; [66]
Вы часто опаздываете на работу из-за не сработавшего будильника? Вы хотите просыпаться под звуки любимой радиостанции? Кажется очередная новинка из поднебесной отлично подойдет для вас. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональный будильник Digoo DG-FR100. Устройство получило под свое управление стильный дизайн и отличный функционал, который придется по душе всем, и что самое главное, все это за приемлемую стоимость. Давайте познакомимся с данной новинкой чуть поближе.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно ознакомиться со всей необходимой информацией. На момент написания обзора, средняя стоимость девайса, по данным интернет магазина Aliexpress, составляла приблизительно 700 рублей. В комплект поставки входят:
  • Радио-будильник Digoo DG-FR100
  • Кабель USB для зарядки
  • Инструкция по эксплуатации

Особенности

  • Встроенный цветной дисплей
  • Двойной будильник
  • FM-Radio (87.0 - 108.0 МГц)
  • Индикатор температуры
  • Индикатор влажности
  • Подсветка
  • Встроенный аккумулятор - отсутствует

Внешний вид

Несмотря на свою низкую стоимость устройства к качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из пластика на котором, к сожалению, остаются следы от пальцев. Порадовало то, что здесь нет никаких посторонних запахов дешевого пластика.

На лицевой части устройства обосновался подсвечиваемый цветной LED-дисплей.

На верхней части девайса находится динамик и следующие кнопки управления:
  • Down (в режиме радио работает в качестве автоматического поиска волны в обратном направлении; в режиме часов необходим для настройки времени и даты)
  • Up (в режиме радио используется для автоматического поиска радио-волны; в режиме часов необходим для настройки времени и даты)
  • Set (при длительном нажатии и удерживании переходит в режим настройки, при нажатии подтверждает)
  • Mode (меняет режим времени и будильника)
  • Vol - (В режиме радио убавить громкость)
  • Vol + (В режиме радио прибавить громкость)
  • Radio On/Off (вкл/выкл радио)
  • Snooze/Light (включает подсветку и продлить будильник)

На противоположной стороне расположились четыре резиновые ножки для предотвращения устройства от скольжения. Здесь же находится отсек под источники питания типа АА (3 шт.).

На тыльной части устройства можно увидеть антенный провод и разъем для подключения питания.

В целом девайс отлично вписывается в интерьер любого места и не портит общую картинку.

Питание девайса осуществляется при помощи кабеля USB, либо трех батареек типа АА. Встроенного аккумулятора, к сожалению нет, если вы не установите батарейки и при этом отключите кабель USB от питания, то все сохраненные настройки сбросятся. В связи с чем батарейки лучше установить заранее.

Функционал и настройка

Вся необходимая информация высвечивается на дисплее устройства. Здесь вы сможете настроить дату, время, день недели и поставить будильник.

Порадовало то, что на дисплее отображается окружающая температура и даже процент влажности. Сразу и не скажешь, что это бюджетное решение.

Кроме того, в данном устройстве вы сможете установить будильник, который вместо сигнала будет использовать определенную радио волну, которую можно настроить заранее. То есть по утрам теперь можно просыпаться под музыку радио станции. Будильник работает так, как нужно, постепенно увеличивая громкость. Если же вы решили, что необходимо вздремнуть еще несколько минут, то можете просто нажать на кнопку Snooze.

Не понравилась работа подсветки, которую нельзя настроить для длительного свечения. Для ее включения необходимо нажать на кнопку Light, однако светится дисплей не достаточно долго, в связи с чем при настройке часов, будильника или радио приходится постоянно нажимать на нее.

Отдельное внимание следует уделить возможности сохранять радио частоты. Всего 30 каналов. Для сохранения определенной частоты необходимо перейти в режим радио и выполнить поиск. После чего нажать и удерживать кнопку Set. Далее в правом нижнем углу начнет мигать индикатор каналов. При помощи кнопок Down и Up выбираем необходимый канал (до 30) и нажимаем Set. Для перехода между каналами необходимо один раз коротко нажать на Set в режиме радио, после чего выбрать сохраненный канал при помощи кнопок Down и Up.

Настроить время также легко и просто. В режиме часов необходимо нажать и удерживать кнопку Set, после чего при помощи этой же кнопки и кнопок Down и Up настроить время, год и дату. Другими словами, разобраться в работе девайса сумеют даже самые не опытные пользователи.

На наше удивление, радио ловит отлично, и даже в закрытых помещениях с несущественными помехами. Уровня громкости и работы динамика вполне достаточно для данной ценовой категории.

Итоги

Подведем итоги по многофункциональному FM-радио будильнику Digoo DG-FR100. Всего-лишь за какие-то 700 рублей вы получаете под свое управление действительно необходимое решение, позволяющее просыпаться по утрам с хорошим настроением и любимой радиостанцией. Кроме того, вы сможете смотреть температуру и влажность в помещении. Разработчики из поднебесной не перестают нас удивлять своими недорогими, и в то же время многофункциональными устройствами. Здесь есть небольшие минусы, однако если посмотреть на стоимость девайса, на них можно просто закрыть глаза. В любом случае устройство полностью оправдывает свою стоимость и бьет наповал конкурентов. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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