Обзор Defender Cyber MB-560L. Самая доступная игровая мышка

Согласитесь, порой случается так, что компьютерная мышка выходит из строя в самый неподходящий момент и под рукой нет никакой замены. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию самую доступную игровую мышку от компании Defender, которая не перестает удивлять своих покупателей интересными решениями. Встречайте, перед вами модель Cyber MB-560L. Кроме своей невероятной низкой стоимости устройство обзавелось еще и многоцветной подсветкой. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной, стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри упаковки находятся:
- Компьютерная мышка
- Инструкция по эксплуатации
Особенности
- Интерфейс подключения: USB
- Цвет: черный
- Принцип работы: оптическая светодиодная
- Дизайн: для правой руки
- Количество клавиш: 3
- Разрешение оптического сенсора: 1200 dpi
- Длина провода: 1.5 м
Внешний вид и функционалПеред нами оптическая игровая мышка с подсветкой, выполненная в современном стиле. В качестве материалов был использован недорогой пластик черного цвета. Да, не сказать, что качество материалов на высоте, однако, учитывая стоимость девайса, все собрано очень даже хорошо.
На верхней гране мышки основные кнопки управления: правый/левый клик и колесико прокрутки.
На боковых гранях девайса можно увидеть небольшие выступы под пальцы.
Дизайн устройства напоминает модульную конструкцию, между которыми расположилась стильная, многоцветная подсветка. Из-за отсутствия программного обеспечения управлять подсветкой возможности нет. Цвета меняются автоматически.
На нижней гране девайса находится оптический сенсор с разрешением 1200 DPI, а рядом с ним сразу четыре тефлоновые ножки, позволяющие получить отличное скольжение по поверхности.
Благодаря идентичной форме боковых граней устройство могут использовать как правши, так и левши. Мышка отлично ложится в руку и ей достаточно легко управлять. Для идеала не хватает лишь веса. Устройство отлично показывает себя в работе во многих компьютерных играх. Другими словами, Defender Cyber MB-560L полностью оправдывает свою стоимость, и более того, бьет своих конкурентов на повал.