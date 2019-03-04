Обзор Defender Cyber MB-560L. Самая доступная игровая мышка

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Согласитесь, порой случается так, что компьютерная мышка выходит из строя в самый неподходящий момент и под рукой нет никакой замены. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию самую доступную игровую мышку от компании Defender, которая не перестает удивлять своих покупателей интересными решениями. Встречайте, перед вами модель Cyber MB-560L. Кроме своей невероятной низкой стоимости устройство обзавелось еще и многоцветной подсветкой. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Компьютерная мышка

Инструкция по эксплуатации

Устройство поставляется в компактной, стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри упаковки находятся:

Особенности

Интерфейс подключения: USB

Цвет: черный

Принцип работы: оптическая светодиодная

Дизайн: для правой руки

Количество клавиш: 3

Разрешение оптического сенсора: 1200 dpi

Длина провода: 1.5 м

Внешний вид и функционал

Перед нами оптическая игровая мышка с подсветкой, выполненная в современном стиле. В качестве материалов был использован недорогой пластик черного цвета. Да, не сказать, что качество материалов на высоте, однако, учитывая стоимость девайса, все собрано очень даже хорошо.

На верхней гране мышки основные кнопки управления: правый/левый клик и колесико прокрутки.

На боковых гранях девайса можно увидеть небольшие выступы под пальцы.

Дизайн устройства напоминает модульную конструкцию, между которыми расположилась стильная, многоцветная подсветка. Из-за отсутствия программного обеспечения управлять подсветкой возможности нет. Цвета меняются автоматически.

На нижней гране девайса находится оптический сенсор с разрешением 1200 DPI, а рядом с ним сразу четыре тефлоновые ножки, позволяющие получить отличное скольжение по поверхности.

Благодаря идентичной форме боковых граней устройство могут использовать как правши, так и левши. Мышка отлично ложится в руку и ей достаточно легко управлять. Для идеала не хватает лишь веса. Устройство отлично показывает себя в работе во многих компьютерных играх. Другими словами, Defender Cyber MB-560L полностью оправдывает свою стоимость, и более того, бьет своих конкурентов на повал.

Итоги

Подводя итоги по Defender Cyber MB-560L следует отметить, что перед нами отличная компьютерная мышка, которая полностью справляется со всеми поставленными задачами. Современный дизайн и стильная подсветка сумеют дополнить вашу игровую зону новыми красками. Да, здесь нет дополнительных кнопок управления, но нужны ли они вам, и вспомните, когда вы ими вообще пользовались? В любом случае компания Defender сумела создать действительно доступную и интересную компьютерную мышку, которая сумеет привлечь внимание многих покупателей.