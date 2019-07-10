Обзор Dunobil Consul 5.0 Parking Monitor. Автомобильный навигатор с камерой заднего вида

Автомобильные навигационные системы пользуются высоким спросом, что привело к тому, что производители всерьез задумались о функционале своих девайсов. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный навигатор с камерой заднего вида от компании Dunobil, который, как нам кажется сумеет привлечь внимание покупателей своим стильным дизайном и возможностями. Встречайте, перед вами модель Consul 5.0. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в привычной для компании Dunobil упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
- Автомобильный навигатор
- Камера заднего вида
- Крепление на лобовое стекло
- Автомобильное зарядное устройство
- USB-кабель
- Документация
Особенности
- Процессор MTK8127
- Диагональ экрана: 5“ (800х480)
- Максимальное разрешение камеры заднего вида: 640х480
- Угол обзора: 90 градусов
- Встроенная память: 8 Гб
- Емкость аккумулятора: 850 мАч
- G-сенсор
Внешний вид и функционалПеред нами автомобильный навигатор, получивший под свое управление возможность подключить к нему камеру заднего вида, позволяющий существенно облегчить парковку во время движения задним ходом. Устройство выполнено из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло.
На лицевой части навигатора находится большой 5-дюймовый экран с разрешение 800х480. Углов обзора более чем достаточно. Однако не хватает яркости и сочности картинки.
По края дисплея размещена серебристая рамка с небольшими изгибами, которая придает устройству интересный внешний вид.
Работает навигатор под управлением ОС Android, что позволяет использовать данный навигатор и в качестве обычного планшета и закачать в него все необходимые приложения. 8 Гб встроенной памяти достаточно, чтобы использовать данное устройство в качестве навигатора и установки не емких приложений. Предустановлены все необходимые приложения, в их числе есть и система о предупреждении водителя о приближении к камерам контроля скорости.
Все важные функции устройства выведены в отдельное меню.
Не понравится может отсутствие слота под SIM и основной камеры. Подключаться к сети Интернет придется при помощи Wi-Fi или Bluetooth. В связи с чем, перед началом использования навигатора, советуем закачать в устройство все нужные карты и получить необходимые обновления.
На одной из боковых граней размещены следующие разъемы:
- miniUSB
- Разъем для подключения камеры заднего вида
- Слот для microSD
- Разъем для подключения наушников
На противоположной гране спрятан стилус.
Сверху размещена кнопка вкл/выкл устройства.
На тыльной стороне навигатора находятся кнопка Reset и динамик.
Благодаря мощному аккумулятору в 850 мАч устройство длительное время может проработать и без подключения к питанию.
Если говорить в целом о дизайне данного устройства, следует отметить, что благодаря строгим и компактным формам, данное решение, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля.
Как мы уже и говорили, в комплект поставки, вместе с автомобильным навигатором, входит камера заднего вида, которая добавляет в функционал девайса парковочного ассистента. Угла обзора в 90 градусов более чем достаточно, чтобы увидеть все, что находится сзади вашего автомобиля. Кроме того, видеоконтроль во время движения задним ходом поможет пользователям определить необходимую траекторию для парковки и даст возможность вовремя заметить препятствия, которые вы никак не сможете увидеть при помощи штатного зеркала заднего вида. Для подключения камеры заднего вида советуем обратиться за помощью к профессиональному мастеру, который поможет правильно подключить данную функцию. Камера будет включаться при переключении селектора передач на задний ход.
Навигационная составляющая отлично показывает себя в работе. Спутники определяются практически сразу же после включения. Благодаря неплохой начинке девайса у вас не возникнут проблемы с зависаниями. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с подобными проблемами при работе с навигатором. Маршруты выстраиваются и, при необходимости, корректируются практически мгновенно.