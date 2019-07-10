Обзор Dunobil Consul 5.0 Parking Monitor. Автомобильный навигатор с камерой заднего вида

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Автомобильные навигационные системы пользуются высоким спросом, что привело к тому, что производители всерьез задумались о функционале своих девайсов. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный навигатор с камерой заднего вида от компании Dunobil, который, как нам кажется сумеет привлечь внимание покупателей своим стильным дизайном и возможностями. Встречайте, перед вами модель Consul 5.0. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Автомобильный навигатор

Камера заднего вида

Крепление на лобовое стекло

Автомобильное зарядное устройство

USB-кабель

Документация

Устройство поставляется в привычной для компании Dunobil упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Процессор MTK8127

Диагональ экрана: 5“ (800х480)

Максимальное разрешение камеры заднего вида: 640х480

Угол обзора: 90 градусов

Встроенная память: 8 Гб

Емкость аккумулятора: 850 мАч

G-сенсор

Внешний вид и функционал

Перед нами автомобильный навигатор, получивший под свое управление возможность подключить к нему камеру заднего вида, позволяющий существенно облегчить парковку во время движения задним ходом. Устройство выполнено из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло.

На лицевой части навигатора находится большой 5-дюймовый экран с разрешение 800х480. Углов обзора более чем достаточно. Однако не хватает яркости и сочности картинки.

По края дисплея размещена серебристая рамка с небольшими изгибами, которая придает устройству интересный внешний вид.

Работает навигатор под управлением ОС Android, что позволяет использовать данный навигатор и в качестве обычного планшета и закачать в него все необходимые приложения. 8 Гб встроенной памяти достаточно, чтобы использовать данное устройство в качестве навигатора и установки не емких приложений. Предустановлены все необходимые приложения, в их числе есть и система о предупреждении водителя о приближении к камерам контроля скорости.

Все важные функции устройства выведены в отдельное меню.

Не понравится может отсутствие слота под SIM и основной камеры. Подключаться к сети Интернет придется при помощи Wi-Fi или Bluetooth. В связи с чем, перед началом использования навигатора, советуем закачать в устройство все нужные карты и получить необходимые обновления.

miniUSB

Разъем для подключения камеры заднего вида

Слот для microSD

Разъем для подключения наушников

На одной из боковых граней размещены следующие разъемы:

На противоположной гране спрятан стилус.

Сверху размещена кнопка вкл/выкл устройства.

На тыльной стороне навигатора находятся кнопка Reset и динамик.

Благодаря мощному аккумулятору в 850 мАч устройство длительное время может проработать и без подключения к питанию.

Если говорить в целом о дизайне данного устройства, следует отметить, что благодаря строгим и компактным формам, данное решение, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля.

Как мы уже и говорили, в комплект поставки, вместе с автомобильным навигатором, входит камера заднего вида, которая добавляет в функционал девайса парковочного ассистента. Угла обзора в 90 градусов более чем достаточно, чтобы увидеть все, что находится сзади вашего автомобиля. Кроме того, видеоконтроль во время движения задним ходом поможет пользователям определить необходимую траекторию для парковки и даст возможность вовремя заметить препятствия, которые вы никак не сможете увидеть при помощи штатного зеркала заднего вида. Для подключения камеры заднего вида советуем обратиться за помощью к профессиональному мастеру, который поможет правильно подключить данную функцию. Камера будет включаться при переключении селектора передач на задний ход.

Навигационная составляющая отлично показывает себя в работе. Спутники определяются практически сразу же после включения. Благодаря неплохой начинке девайса у вас не возникнут проблемы с зависаниями. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с подобными проблемами при работе с навигатором. Маршруты выстраиваются и, при необходимости, корректируются практически мгновенно.

Итоги

Подведем итоги по автомобильному навигатору Dunobil Consul 5.0. Как нам кажется, данное устройство сумеет привлечь внимание даже самых капризных пользователей. Устройство получило отличный функционал, позволяющий использовать Dunobil Consul 5.0 не только в качестве навигатора, но и обычного планшета. Кроме того, благодаря возможности подключения камеры заднего вида, вы легко сумеете припарковать свой автомобиль при движении задним ходом. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, камера заднего вида, неплохая начинка и конечно же привлекательная цена. Из минусов может не понравиться отсутствие слота под SIM для подключения к сети интернет и основной камеры самого устройства.