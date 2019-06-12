Обзор Dunobil Consul 7.0. Навигатор с камерой заднего вида

2019-06-12, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Dunobil Consul 7.0; [277]
Современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день на свет появляется огромное количество различных устройств. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональное решение, в котором совмещены функции автомобильного GPS навигатора и планшета с камерой заднего вида. Встречайте, перед вами Dunobil Consul 7.0. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в привычной для компании Dunobil стилизованной упаковке. В комплект поставки включено следующее:
  • Навигатор
  • Камера заднего вида
  • Крепление на присоске
  • Автомобильная зарядка от прикуривателя
  • Кабель USB
  • Документация

Особенности

  • Процессор: 4-х ядерный, MTK8127
  • Дисплей: 7" Touch screen
  • Разрешение дисплея: 800х480
  • Максимальное разрешение камеры заднего вида: 640х480
  • Угол обзора: 120 градусов
  • Поддержка GPS
  • Запись координат съемки
  • Запись скорости движения
  • Поддержка карт памяти: microSD до 64 Гб
  • Емкость аккумулятора: 1500 мАч

Внешний вид и функционал

Перед нами стильный 7-дюймовый планшет, получивший все необходимое для современного автовладельца. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Однако корпус устройства слишком маркий и на нем сильно заметно остаются следы от пальцев.

На лицевой части расположен дисплей с разрешением 800х480. Из минусов следует отметить то, что экран слишком тусклый и в нем не хватает яркости и сочности. Углы обзора не самые лучшие, однако этого вполне достаточно.

Вокруг дисплея размещена серебристая рамка с интересными изгибами, которые придают устройству необычный дизайн.

На верхнем торце планшета размещена кнопка вкл/выкл.

Справа спрятан стилус.

Слева находятся четыре разъема: для зарядки, подключения камеры заднего вида, карты памяти и miniUSB. Сразу же хочется отметить то, что в данном планшете, к сожалению, не предусмотрен разъем для SIM. Другими словами, доступ к сети вы сможете получить только посредством беспроводного подключения Wi-Fi или Bluetooth.

На тыльной стороне размещена кнопка Reset и динамик.

Благодаря своим компактным габаритам устройство удобно будет переносить с собой в любое место. Кроме того, благодаря аккумулятору в 1500 мАч вы сможете посмотреть видео, либо просто послушать музыку или радио.

Устройство работает на базе ОС Android 4.4.2. Другими словами, перед нами полноценный планшет со всеми функциями, куда вы сможете установить различные приложения.

Предустановлено несколько важных приложений, которые привлекут внимание покупателей: 2ГИС, ЯндексКарты, Навигация и даже АнтиРадар. В любом случае необходимо отметить, что перед использованием не забудьте подключить устройство к сети интернет, чтобы загрузить обновления и закачать карты вашего города. Это позволит работать устройству в режиме оффлайн. Навигационная составляющая отлично показывает себя в работе. В навигаторе 8 Гб встроенной памяти, чего более чем достаточно для хранения карт. Для более капризных пользователей есть возможность установить карту памяти microSD (до 64 Гб).

Главной фишкой навигатора является возможность подключения камеры заднего вида, что позволяет существенно облегчить себе парковку во время движения задним ходом. Для корректной работы рекомендуем обратиться к специалистам. Питание для камеры необходимо подавать с габарита, который включается при переключении коробки передач на задний ход. Угла обзора в 120 градусов хватает, чтобы охватить всю заднюю часть.

Итоги

Подведем итоги по автомобильному навигатору Dunobil Consul 7.0. Начнем с того, что перед нами современный планшет с возможностью устанавливать в него различные программы. Во-вторых, данный девайс поможет вам быстро доехать до необходимой точки. Кроме того, Dunobil Consul 7.0 сумеет стать отличным помощником при парковке задним ходом, а все благодаря камере заднего вида. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, стильный дизайн, отличный функционал, неплохая начинка, возможность подключать камеру заднего вида и конечно же цена. Из минусов может не понравиться отсутствие слота под SIM и основной камеры, которая позволила бы еще использовать устройство в качестве фотоаппарата. Как нам кажется, Dunobil Consul 7.0 полностью оправдывает свою стоимость и сумеет заинтересовать многих покупателей.

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