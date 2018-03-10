Обзор HARPER ADVB-2810. Комнатная цифровая телевизионная антенна для приема DVB-T2 сигнала

2018-03-10, Автор - Айдар Габдулхаков; [272]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный девай для любителей проводить вечерами время перед экраном телевизора. В нашем распоряжении очередная новинка от компании HARPER. Встречайте, перед вами комнатная цифровая телевизионная антенна для приема DVB-T2 сигнала, модель ADVB-2810. Устройство получило под свое управление интересный дизайн, компактные размеры, и что не мало важно, приятную цену. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость антенны составляла приблизительно 1000 рублей. В комплект поставки входят:
  • Антенна ADVB-2810
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Диапазон частот: VHF / UHF 87.5-230 МГц, 470-862 Мгц
  • Коэффициент усиления антенны: 30 dB макс.
  • Сопротивление: 75 Ом
  • Коэффициент шума: <3 dB
  • Источник питания: приемник DVB-T2

Внешний вид

Дизайн антенны придется по душе даже самым капризным пользователям. Выполнено устройство из качественного пластика в черном цвете и к сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сам корпус устройства выполнен из двух несъемных частей: основания и поворотной башни.

На основании обосновались сразу две телескопические антенны высотой 40 см.

На тыльной части основания находится несъемный антенный кабель.

Здесь же находится разъем для подключения питания, однако самого блока питания в комплекте, к сожалению нет.

На нижней части основания расположились четыре резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения. Благодаря ним устройство уверенно держится практически на любой поверхности.

Если говорить в целом, устройство получило интересный дизайн, который сумеет вписаться в интерьер любого телевизора.

Работа HARPER ADVB-2810

Телевизионная антенна HARPER ADVB-2810 подключается напрямую к тюнеру, что позволяет не подключать к антенне дополнительное питание. Сигнал устойчивый и не теряется, а все благодаря двум регулируемым по высоте и направлению телескопическим штангам. Следует отметить, что данная антенна может работать не только аналоговыми сигналами, но и каналами, которые вещают в стандарте DVB-T2. Кроме того, данное устройство отлично подойдет для прослушивания цифрового радио (DAB).

Минус в том, что антенный кабель слишком короткий, если вы хотите установить устройство к окну для лучшего приема сигналов. Однако, на наше удивление, это не сильно отразилось на приеме сигналов. Устройство отлично показало себя в работе даже в закрытом помещении. HARPER ADVB-2810 идеально подойдет для дачников у которых нет возможности подключить кабельное, либо спутниковое телевидение.

Если ваш телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2, то придется радоваться лишь аналоговым сигналам. В данном случае поймать большое количество каналов достаточно тяжело, и их количество варьируется от двух до пяти.

Итоги

Подведем итоги по комнатной цифровой телевизионной антенне HARPER ADVB-2810. Начнем с того, что данное устройство больше подойдет для пользователей, которые живут за городом и не имеют возможности подключить себе домой кабельное телевидение, ибо вряд ли остались те, кто использует в квартире антенны для того, чтобы посмотреть телевизор. Однако если вам достаточно стандартных каналов и большего вы не хотите, то HARPER ADVB-2810 также подойдет для вас. HARPER ADVB-2810 отлично показал себя в работе, прием сигнала четкий и редко прерывается. Да, есть небольшие минусы, которые могут не понравиться некоторым покупателям. Однако учитывая стоимость устройства, на них можно закрыть глаза. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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