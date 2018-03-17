Обзор HARPER ADVB-2830. Комнатная цифровая телевизионная антенна

У вас нет возможности подключить в свой дом кабельное или спутниковое телевидение? Вам сможет помочь очередная новинка от компании HARPER. Встречайте, перед вами комнатная цифровая телевизионная антенна для приема DVB-T2 сигнала, модель ADVB-2830. Устройство получило компактные габариты и интересный дизайн, который несомненно сумеет привлечь внимание покупателей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о HARPER ADVB-2830. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 1450 рублей. В комплект поставки входят:
- Антенна HARPER ADVB-2830
- Блок питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Особенности
- Вес - 233 г.
- Гарантия - 1 год
- Высота антенны 40 см
- Материал корпуса - металл/ пластик
- Длина антенного кабеля - 1 м.
- Телескопических антенн - 2 шт.
- Длина антенного провода - 1 м.
- Габаритные размеры (В*Ш*Г) - 4.5*28*6.8 см
- Тип антенны - активная
- Диапазон (цифровой) - DVB-T2
- Диапазон (аналоговый) - VHF, UHF
- Полоса пропуск. VHF - 87.5-230 МГц
- Полоса пропуск. UHF - 470-862 МГц
- Коэф. усиления UHF - 25 дБ
- Коэф. усиления VHF - 25 дБ
- Питание от сети 220 В
- Прием DAB радиостанций
Внешний видИзюминкой устройство является его стильный, современный и компактный дизайн, который отлично впишется в интерьер любого телевизора и места.
Корпус антенны изогнутый и выполнен из качественного пластика. К сборке никаких нареканий у нас не появилось.
Передняя панель корпуса выполнена с имитацией под дерево, что придает девайсу отличный внешний вид.
На тыльной стороне корпуса обосновались две регулируемые по высоте и углу наклона телескопические антенны.
Здесь же находится несъемный антенный кабель и разъем для подключения блока питания.
HARPER ADVB-2830HARPER ADVB-2830 отлично подойдет для тех, кто обзавелся цифровым телевизором. Прием сигналов стабильный и не прерывается. Небольшие проблемы могут появиться в закрытых помещениях, если HARPER ADVB-2830 будет находится слишком далеко от окна. Данная антенна предназначена для работы с каналами, которые используют стандарт вещания DVB-T2, но это не говорит о том, что девайс не поддерживает аналоговые сигналы.
Но лично нам кажется, что HARPER ADVB-2830 будет себя чувствовать идеально комфортно в вашем доме, за городом. Ведь не у всех есть возможность приобрести спутниковое телевидение, а скоротать вечерами время перед телевизором все же хочется. Кроме того, устройство ловит и радиосигналы (DAB).
Устройство предназначено для работы с каналами, использующими стандарт вещания DVB-T2. Кроме того, оно может принимать аналоговые сигналы, транслируемые в дециметровом диапазоне и на ультракоротких волнах (UHF и VHF).