Обзор HARPER ADVB-2830. Комнатная цифровая телевизионная антенна

Комплект поставки

Антенна HARPER ADVB-2830

Блок питания

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

У вас нет возможности подключить в свой дом кабельное или спутниковое телевидение? Вам сможет помочь очередная новинка от компании HARPER. Встречайте, перед вами комнатная цифровая телевизионная антенна для приема DVB-T2 сигнала, модель ADVB-2830. Устройство получило компактные габариты и интересный дизайн, который несомненно сумеет привлечь внимание покупателей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о HARPER ADVB-2830. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 1450 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Вес - 233 г.

Гарантия - 1 год

Высота антенны 40 см

Материал корпуса - металл/ пластик

Длина антенного кабеля - 1 м.

Телескопических антенн - 2 шт.

Длина антенного провода - 1 м.

Габаритные размеры (В*Ш*Г) - 4.5*28*6.8 см

Тип антенны - активная

Диапазон (цифровой) - DVB-T2

Диапазон (аналоговый) - VHF, UHF

Полоса пропуск. VHF - 87.5-230 МГц

Полоса пропуск. UHF - 470-862 МГц

Коэф. усиления UHF - 25 дБ

Коэф. усиления VHF - 25 дБ

Питание от сети 220 В

Прием DAB радиостанций

Внешний вид

Изюминкой устройство является его стильный, современный и компактный дизайн, который отлично впишется в интерьер любого телевизора и места.

Корпус антенны изогнутый и выполнен из качественного пластика. К сборке никаких нареканий у нас не появилось.

Передняя панель корпуса выполнена с имитацией под дерево, что придает девайсу отличный внешний вид.

На тыльной стороне корпуса обосновались две регулируемые по высоте и углу наклона телескопические антенны.

HARPER ADVB-2830

Здесь же находится несъемный антенный кабель и разъем для подключения блока питания.HARPER ADVB-2830 отлично подойдет для тех, кто обзавелся цифровым телевизором. Прием сигналов стабильный и не прерывается. Небольшие проблемы могут появиться в закрытых помещениях, если HARPER ADVB-2830 будет находится слишком далеко от окна. Данная антенна предназначена для работы с каналами, которые используют стандарт вещания DVB-T2, но это не говорит о том, что девайс не поддерживает аналоговые сигналы.

Но лично нам кажется, что HARPER ADVB-2830 будет себя чувствовать идеально комфортно в вашем доме, за городом. Ведь не у всех есть возможность приобрести спутниковое телевидение, а скоротать вечерами время перед телевизором все же хочется. Кроме того, устройство ловит и радиосигналы (DAB).

Итоги

Устройство предназначено для работы с каналами, использующими стандарт вещания DVB-T2. Кроме того, оно может принимать аналоговые сигналы, транслируемые в дециметровом диапазоне и на ультракоротких волнах (UHF и VHF).Подведем итоги по комнатной цифровой телевизионной антенне HARPER ADVB-2830 для приема DVB-T2 сигнала. Устройство показало отличные результаты в работе и полностью оправдывает свою стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн и качественные материалы, компактные габариты, стабильная работа и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работу устройства, нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.